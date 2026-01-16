Логотип новостного портала Прогород
В Коми пенсионера обманом заставили перевести 300 тысяч рублей на "специальный счет"

В Коми пенсионера обманом заставили перевести 300 тысяч рублей на "специальный счет"Фото "Про Город"

В дежурную часть Сосногорска обратился 65-летний мужчина, заявивший о хищении у него денежных средств путем обмана. Как выяснилось, злоумышленники использовали сложную схему, представившись сотрудниками различных организаций.

По информации пресс-службы МВД по Коми, сначала потерпевшему позвонил якобы курьер, который выманил у него цифровой код из СМС-сообщения под предлогом доставки посылки. Затем последовало сообщение, имитирующее уведомление от портала "Госуслуги", о взломе личного кабинета.

Далее, под предлогом предотвращения несанкционированных действий с его имуществом, мнимые сотрудники "Росфинмониторинга" убедили пенсионера перевести 300 тысяч рублей на "специальный счет". Деньги, по словам мошенников, должны были вернуться обратно. Однако настоящая сотрудница почтового отделения, куда обратился мужчина, заподозрила неладное и уговорила его обратиться в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

МВД по Коми напоминает гражданам о недопустимости передачи кодов из СМС-сообщений посторонним лицам, поскольку это равносильно передаче доступа к своим финансам. Любые требования о сохранении "секретности" операции и запреты на консультации с близкими – явный признак мошенничества. Будьте бдительны и не доверяйте сомнительным звонкам.

Напомним, ранее сообщалось, что число пострадавших из-за инцидента в Центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре возросло до 18 человек.

 

