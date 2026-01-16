В Коми пенсионера обманом заставили перевести 300 тысяч рублей на "специальный счет"

По информации пресс-службы МВД по Коми, сначала потерпевшему позвонил якобы курьер, который выманил у него цифровой код из СМС-сообщения под предлогом доставки посылки. Затем последовало сообщение, имитирующее уведомление от портала "Госуслуги", о взломе личного кабинета.

В дежурную часть Сосногорска обратился 65-летний мужчина, заявивший о хищении у него денежных средств путем обмана. Как выяснилось, злоумышленники использовали сложную схему, представившись сотрудниками различных организаций.

Далее, под предлогом предотвращения несанкционированных действий с его имуществом, мнимые сотрудники "Росфинмониторинга" убедили пенсионера перевести 300 тысяч рублей на "специальный счет". Деньги, по словам мошенников, должны были вернуться обратно. Однако настоящая сотрудница почтового отделения, куда обратился мужчина, заподозрила неладное и уговорила его обратиться в полицию.

МВД по Коми напоминает гражданам о недопустимости передачи кодов из СМС-сообщений посторонним лицам, поскольку это равносильно передаче доступа к своим финансам. Любые требования о сохранении "секретности" операции и запреты на консультации с близкими – явный признак мошенничества. Будьте бдительны и не доверяйте сомнительным звонкам.

