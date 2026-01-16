В Коми опекун понесет наказание за гибель ребенка на воде

Мировой суд в Ухте вынес обвинительный приговор местной жительнице, признав ее виновной по статье "оставление в опасности". Трагедия произошла на территории заказника "Параськины Озера", где десятилетний мальчик утонул по вине своей опекунши.

Следствие установило, что женщина, будучи ответственной за безопасность ребенка, знала о его неумении плавать, но разрешила ему купаться в озере без должного присмотра. Отсутствие контроля привело к трагическому исходу – мальчик утонул.