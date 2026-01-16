В Коми опекун понесет наказание за гибель ребенка на воде
- 17:30 16 января
- Инесса Богатая
Мировой суд в Ухте вынес обвинительный приговор местной жительнице, признав ее виновной по статье "оставление в опасности". Трагедия произошла на территории заказника "Параськины Озера", где десятилетний мальчик утонул по вине своей опекунши.
Следствие установило, что женщина, будучи ответственной за безопасность ребенка, знала о его неумении плавать, но разрешила ему купаться в озере без должного присмотра. Отсутствие контроля привело к трагическому исходу – мальчик утонул.
На суде подсудимая полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Уголовное дело рассмотрено в упрощенном порядке. Суд, учитывая смягчающие обстоятельства, такие как отсутствие судимости и раскаяние, назначил наказание в виде 9 месяцев исправительных работ с удержанием 5% от заработной платы в пользу государства. Приговор пока не вступил в законную силу.
Напомним, что тревожное сообщение о пропаже ребенка поступило в правоохранительные органы 9 августа. Тело мальчика обнаружено на дне озера на следующий день. Как выяснилось, он утонул во время купания, несмотря на то, что не умел плавать.
Напомним, ранее сообщалось о поимке наркокурьера в Ухте.