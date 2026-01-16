В Коми поймали наркокурьер с крупной партией "запрещенки"

Экспертиза установила, что изъятое является наркотиком, общая масса которого превышает 12 граммов, сообщает пресс-служба МВД по Коми.

В лесном массиве Ухты сотрудники полиции задержали 29-летнего местного жителя. При осмотре его транспортного средства обнаружены 17 свертков и зип-пакетов, содержащих порошкообразное вещество белого цвета.

По данным силовиков, задержанный работал закладчиком на интернет-магазин, специализирующийся на торговле наркотиками. Он прибыл в лес, чтобы скрыть "запрещенку" для дальнейшей перепродажи.

Также силовики обнаружили координаты 29 тайников, организованных подозреваемым. Наркотики изъяты и отправлены на экспертизу.

Также в ведомстве отмечают, что против задержанного возбуждено уголовное дело. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Добавим, что по такой статье мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Напомним, ранее по теме сообщалось, что в Коми суд конфисковал имущество торговца "смертью" в пользу государства.