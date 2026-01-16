В Коми из-за границы за год ввезли более 60 тонн овечьей шерсти
- 11:45 16 января
- Инесса Богатая
Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора подвело итоги работы за 2025 год по карантинному фитосанитарному контролю. В течение года специалисты управления осуществили проверку 14 партий импортной продукции, поступившей в Республику Коми.
Общий вес проконтролированных товаров составил 109, 5 тонны, сообщает пресс-служба ведомства.
Основную долю составила овечья шерсть – 66, 1 тонны, ввезенная из Узбекистана. Три партии предназначены для местного производства валенок. Помимо этого, под контролем ведомства оказались фрукты и ягоды из Киргизии общим объемом 43, 5 тонны (10 партий).
Инспекторы также провели досмотр партии индийских специй весом 470 граммов.
По данным Россельхознадзора, вся импортируемая продукция прошла проверку на соответствие карантинным фитосанитарным требованиям. На каждую партию были оформлены соответствующие акты, подтверждающие безопасность ввезенных товаров.
Напомним, ранее сообщалось, как пройдет Крещение в Сыктывкаре.