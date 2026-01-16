В Коми расследуют хищения при реализации нацпроектов на десятки миллионов рублей

Как выяснилось, в 2025 году республиканские следственные органы открыли 22 дела, касающиеся преступных деяний в рамках реализации госпрограмм, таких, как "Демография", "Жилье и городская среда", "Образование", "Здравоохранение", а также "Безопасные и качественные дороги". Об этом сообщает пресс-служьа прокуратуры региона.

Четыре уголовных дела были инициированы по результатам прокурорских проверок, направленных в следственные органы в соответствии с процессуальным кодексом.