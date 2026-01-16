В Коми расследуют хищения при реализации нацпроектов на десятки миллионов рублей
- 08:45 16 января
- Инесса Богатая
Как выяснилось, в 2025 году республиканские следственные органы открыли 22 дела, касающиеся преступных деяний в рамках реализации госпрограмм, таких, как "Демография", "Жилье и городская среда", "Образование", "Здравоохранение", а также "Безопасные и качественные дороги". Об этом сообщает пресс-служьа прокуратуры региона.
Четыре уголовных дела были инициированы по результатам прокурорских проверок, направленных в следственные органы в соответствии с процессуальным кодексом.
Расследование преступлений, связанных с реализацией общенациональных проектов, представляет собой сложный процесс, требующий значительного времени и ресурсов для проведения всесторонних следственных мероприятий.
В 2025 году в судебные инстанции передали шесть уголовных дел в отношении 12 фигурантов. По итогам судебных разбирательств семеро человек признаны виновными и осуждены. Общий ущерб по завершенным делам оценен в 73, 1 миллиона рублей. Прокуратура, представляя обвинение в суде, использовала право на предъявление гражданских исков о взыскании убытков с виновных лиц. В 2025 году прокуратура республики направила таких исков на общую сумму в 50, 1 миллиона рублей.
