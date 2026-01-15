В Коми многодетная мать добилась права на пособие через суд

Фото "Про Город"

Прокуратура Воркуты провела проверку по жалобе местной жительницы на нарушение её прав при рассмотрении вопроса о социальной поддержке. Выяснилось, что региональное отделение Социального фонда России отказало женщине в выплате детского пособия. Причиной стал тот факт, что общая площадь жилья, принадлежащего всем членам семьи, превышает установленный законом норматив в 24 квадратных метра на человека.

Прокуратура обратилась в суд с иском о признании права заявительницы на пособие и обязании Социального фонда произвести соответствующие выплаты с июля 2025 года.

В иске прокуратура подчеркнула, что заявительница проживает совместно со своими детьми и братом, которого она зарегистрировала как члена семьи в принадлежащем ей и детям жилье. При расчете площади на человека Социальный фонд ошибочно исходил из четырех человек, а не из пяти.