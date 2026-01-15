В Республике Коми увеличена компенсация донорам крови
16:30 15 января
Инесса Богатая
Теперь размер выплаты, предназначенной для восстановления сил, составляет 1115 рублей 80 копеек, что на 70 рублей больше, чем ранее. Об этом сообщает "Комиинформ".
В северных муниципалитетах региона, таких как Печора, Инта и Воркута, сумма будет еще выше и составит 1380, 5 рублей. Как пояснили в республиканском центре крови, размер компенсации определяется как 5% от прожиточного минимума трудоспособного населения в каждом конкретном городе.
В ведомстве подчеркнули, что данная выплата - это не оплата за сданную кровь, а целевые средства, направленные на восстановление организма добровольца после донации. Специалисты рекомендуют использовать эти деньги для приобретения питательных продуктов, особенно учитывая диетические ограничения, которые необходимо соблюдать перед сдачей крови.
По данным центра, в прошлом году донорские пункты посетили около 9200 человек, совершивших в общей сложности 23 000 донаций. Звания "Почетный донор России" в 2025 году удостоились 213 жителей республики, а общее число награжденных этим знаком отличия, проживающих в Коми, достигает почти 6000 человек. Общее количество награжденных около 9 тысяч человек.
