В Республике Коми увеличена компенсация донорам крови

Теперь размер выплаты, предназначенной для восстановления сил, составляет 1115 рублей 80 копеек, что на 70 рублей больше, чем ранее. Об этом сообщает "Комиинформ".

В северных муниципалитетах региона, таких как Печора, Инта и Воркута, сумма будет еще выше и составит 1380, 5 рублей. Как пояснили в республиканском центре крови, размер компенсации определяется как 5% от прожиточного минимума трудоспособного населения в каждом конкретном городе.