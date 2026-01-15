Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

В Республике Коми увеличена компенсация донорам крови

В Республике Коми увеличена компенсация донорам кровиФото "Про Город"

Теперь размер выплаты, предназначенной для восстановления сил, составляет 1115 рублей 80 копеек, что на 70 рублей больше, чем ранее. Об этом сообщает "Комиинформ".

В северных муниципалитетах региона, таких как Печора, Инта и Воркута, сумма будет еще выше и составит 1380, 5 рублей. Как пояснили в республиканском центре крови, размер компенсации определяется как 5% от прожиточного минимума трудоспособного населения в каждом конкретном городе.

В ведомстве подчеркнули, что данная выплата - это не оплата за сданную кровь, а целевые средства, направленные на восстановление организма добровольца после донации. Специалисты рекомендуют использовать эти деньги для приобретения питательных продуктов, особенно учитывая диетические ограничения, которые необходимо соблюдать перед сдачей крови.

По данным центра, в прошлом году донорские пункты посетили около 9200 человек, совершивших в общей сложности 23 000 донаций. Звания "Почетный донор России" в 2025 году удостоились 213 жителей республики, а общее число награжденных этим знаком отличия, проживающих в Коми, достигает почти 6000 человек. Общее количество награжденных около 9 тысяч человек.

Напомним, ранее сообщалось, что в Коми у женщин меньше свободного времени из-за домашних работ, чем у мужчин.

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+