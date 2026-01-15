В Республике Коми завершился четвертый день лыжных баталий: юные спортсмены разыграли медали в эстафетах
- 12:45 15 января
- Инесса Богатая
На Республиканском лыжном комплексе кипят спортивные страсти. В рамках первенства региона 14 января определились победители и призеры в эстафетных гонках среди юношей и девушек двух возрастных групп: 15-16 и 17-18 лет.
В категории 15-16 лет лыжники соревновались в формате эстафеты 4х3 киломметров (девушки) и 4х5 километров (юноши). У девушек пальму первенства завоевала команда "Сыктывкар-1", серебро досталось спортсменкам из Ухты, а бронзовые медали увезли представительницы Усть-Цилемского района. У юношей лидерами гонки стали ухтинцы, сыктывкарцы заняли второе место, а команда Ижемского района стала третьей.
Смешанная эстафета среди лыжников 17-18 лет, где каждый участник преодолевал по пять километров классическим и свободным стилем, принесла победу команде "Сыктывкар-1". Ухтинцы вновь стали вторыми, а команда Усть-Цилемского района повторила свой успех, завоевав бронзу.
Завтра, в заключительный день соревнований, участники выйдут на старт индивидуальных гонок свободным стилем. Лыжникам предстоит преодолеть дистанции в три, пять и десять километров.
Напомним, ранее сообщалось, что в Сыктывкаре и пригороде перекроют дороги.