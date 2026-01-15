В Сыктывкаре и пригороде перекроют дороги
- 11:45 15 января
- Инесса Богатая
В связи с проведением работ по прокладке газовой магистрали в столице Республики Коми и пригороде вводятся временные ограничения на движение автотранспорта. Информация об этом опубликована на официальном сайте городской администрации.
Согласно опубликованным документам, с 20 по 23 января текущего года полностью перекроют проезд по проспекту Мичурина в районе дома №10.
После этого, с 24 января по 28 февраля, на этом же участке (пр. Мичурина, д.10) ограничат движение по половине ширины проезжей части. Работы пройдут в будние дни с 09:00 до 16:00.
В поселке Краснозатонском аналогичные ограничения коснутся улицы Речной в районе дома №21, где до 28 февраля перекроют половину ширины дороги.
Полное закрытие проезда также запланировано с 19 января по 28 февраля на улице 6-я Линия в районе дома №28. В качестве объездных путей рекомендованы улицы Новозатонская, Алешинская, 7-я Линия и 4-я Линия.
