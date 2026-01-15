В Сыктывкаре и пригороде перекроют дороги

В связи с проведением работ по прокладке газовой магистрали в столице Республики Коми и пригороде вводятся временные ограничения на движение автотранспорта. Информация об этом опубликована на официальном сайте городской администрации.

Согласно опубликованным документам, с 20 по 23 января текущего года полностью перекроют проезд по проспекту Мичурина в районе дома №10.