В Коми суд аннулировал кредиты, оформленные мошенниками на доверчивого жителя

Фото "Про Город"

Недействительными признаны займы, заключенные дистанционно от имени жителя Удорского района под влиянием обмана. Об этом сообщает пресс-служба Усть-Вымского районного суда. Прокуратура провела расследование после обращения пострадавшего из поселка Усогорск. Выяснилось, что в октябре 2024 года злоумышленник, используя полученные обманным путем личные данные, оформил от его имени два кредита на общую сумму около 100 тысяч рублей.

Потерпевший признался, что передал мошенникам реквизиты карты и СМС-коды, поверив в информацию о попытке незаконного оформления кредита на его имя. Злоумышленник, представившись банковским работником, убедил его в необходимости "защиты" счета. В результате деньги перевели на счета третьих лиц и похищены.

Расследование установило, что из-за заболевания мужчина не мог адекватно оценивать ситуацию и противостоять манипуляциям. Суд также отметил, что банк проявил халатность, не проверив должным образом подлинность операции. Таким образом суд вынес решение, что финансовое учреждение действовало недобросовестно.