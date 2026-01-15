Логотип новостного портала Прогород
В Коми суд аннулировал кредиты, оформленные мошенниками на доверчивого жителя

В Коми суд аннулировал кредиты, оформленные мошенниками на доверчивого жителяФото "Про Город"

Недействительными признаны займы, заключенные дистанционно от имени жителя Удорского района под влиянием обмана. Об этом сообщает пресс-служба Усть-Вымского районного суда.

Прокуратура провела расследование после обращения пострадавшего из поселка Усогорск. Выяснилось, что в октябре 2024 года злоумышленник, используя полученные обманным путем личные данные, оформил от его имени два кредита на общую сумму около 100 тысяч рублей.

Потерпевший признался, что передал мошенникам реквизиты карты и СМС-коды, поверив в информацию о попытке незаконного оформления кредита на его имя. Злоумышленник, представившись банковским работником, убедил его в необходимости "защиты" счета. В результате деньги перевели на счета третьих лиц и похищены.

Расследование установило, что из-за заболевания мужчина не мог адекватно оценивать ситуацию и противостоять манипуляциям. Суд также отметил, что банк проявил халатность, не проверив должным образом подлинность операции. Таким образом суд вынес решение, что финансовое учреждение действовало недобросовестно.

Рассмотрев материалы дела, суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме.

Напомним, ранее сообщалось, что жительница Коми лишилась сбережений, пытаясь заработать через интернет.

