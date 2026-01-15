Жительница Коми лишилась сбережений, пытаясь заработать через интернет

Фото "Про Город"

40-летняя женщина из Княжпогостского района обратилась в полицию, заявив о краже средств. Детали происшествия сообщили в МВД по региону. По рассказу потерпевшей, в одной из соцсетей ей попалась реклама о подработке на известном онлайн-магазине. Работа заключалась в создании дизайна изображений товаров. Заинтересовавшись, женщина связалась с автором объявления, который предложил зарегистрироваться на поддельном сайте. Там требовалось указать данные банковской карты для будущих выплат и просмотреть короткий обучающий ролик.

После завершения обучения мошенник попросил женщину назвать цифры из смс-сообщения, якобы для активации доступа к базе данных шаблонов и необходимых инструментов. После выполнения этой просьбы, с ее счета списали более 14 тысяч рублей.

В связи с произошедшим, следователи возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". Правоохранительные органы призывают граждан быть бдительными при поиске работы в интернете и не сообщать свои личные данные непроверенным лицам.