На лыжном комплексе в Коми выявили лучших спринтеров

На лыжном комплексе в Коми выявили лучших спринтеровФото Минспорта РК

На Республиканском лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной завершился третий день первенства Республики Коми по лыжным гонкам. В соревнованиях приняли участие молодые спортсмены, которые состязались в спринте свободным стилем в возрастной категории 17-18 лет, сообщает пресс-служба Министерства спорта Республики Коми.

Среди девушек блестящую победу одержала представительница Ухты – Олеся Гамулина. Второе место и серебряная медаль достались Элле Кистол из Сыктывдинского района. Замкнула тройку лидеров Динара Канева из Усть-Цилемского района, завоевав бронзу.

В мужском зачете триумфатором стал печорец Степан Зиняк. Савелий Панюков из Прилузского района показал второй результат. Сыктывкарец Артем Вершинин стал обладателем бронзовой награды, заняв третье место.

Согласно расписанию, 14 января на старт выйдут лыжники в возрасте 15-16 лет. Им предстоит соревноваться в эстафете. Девушки будут состязаться на дистанции 3 километра, а юноши определят сильнейших в гонке на 5 километров.

Также в программе соревнований запланирована смешанная эстафета для юношей и девушек в возрасте 17-18 лет, где участники преодолеют дистанцию в 5 километров.

Развитие спорта, популяризация здорового образа жизни и повышение доступности спортивных мероприятий для населения – приоритетные задачи государственной программы "Спорт России", инициированной Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Напомним, ранее сообщалось втором дне соревнований. 

