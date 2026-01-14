На лыжном комплексе в Коми выявили лучших спринтеров

На Республиканском лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной завершился третий день первенства Республики Коми по лыжным гонкам. В соревнованиях приняли участие молодые спортсмены, которые состязались в спринте свободным стилем в возрастной категории 17-18 лет, сообщает пресс-служба Министерства спорта Республики Коми.

Среди девушек блестящую победу одержала представительница Ухты – Олеся Гамулина. Второе место и серебряная медаль достались Элле Кистол из Сыктывдинского района. Замкнула тройку лидеров Динара Канева из Усть-Цилемского района, завоевав бронзу.