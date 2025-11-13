Логотип новостного портала Прогород
Более половины запланированных работ по благоустройству завершены в Коми

Вопросы улучшения городской среды стали ключевой темой обсуждения на заседании Госсовета региона. Первый замминистра строительства и ЖКХ региона Анастасия Пихней подробно рассказала депутатам о реализации проектов в этой сфере. Об этом сообщает ведомство.

Особое внимание уделяется национальному проекту "Инфраструктура для жизни", в рамках которого реализуется региональная программа "Формирование комфортной городской среды". К 2030 году планируется обновить не менее 240 общественных территорий. В текущем году работы ведутся на 85 объектах в 39 населенных пунктах. На данный момент завершены работы на 39 общественных и 28 дворовых территориях.

Активно используется и программа "Народный бюджет". В текущем году по ней реализуется 61 проект, 51 из которых уже завершен.

Кроме того, в 2025 году за счет средств резервного фонда Правительства Республики Коми выполняются 28 мероприятий из перечня наказов избирателей, 19 из которых уже завершены.

В Койгородке завершены работы по установке мемориальных плит на Площади Воинской Славы. На 2026 год запланировано выделение субсидии на приобретение оборудования для праздничного оформления Сыктывкара.

Власти Республики Коми подчёркивают комплексный подход к формированию комфортной городской среды, объединяющий федеральные программы, гражданские инициативы и выполнение обязательств перед избирателями.

Напомним, ранее сообщалось, что в Коми определены новые размеры прожиточного минимума на 2026 год.

