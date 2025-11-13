Более половины запланированных работ по благоустройству завершены в Коми

Вопросы улучшения городской среды стали ключевой темой обсуждения на заседании Госсовета региона. Первый замминистра строительства и ЖКХ региона Анастасия Пихней подробно рассказала депутатам о реализации проектов в этой сфере. Об этом сообщает ведомство.

Особое внимание уделяется национальному проекту "Инфраструктура для жизни", в рамках которого реализуется региональная программа "Формирование комфортной городской среды". К 2030 году планируется обновить не менее 240 общественных территорий. В текущем году работы ведутся на 85 объектах в 39 населенных пунктах. На данный момент завершены работы на 39 общественных и 28 дворовых территориях.