В Коми столкнулись УАЗ и Lada Granta, есть пострадавший
- 11:45 12 ноября
- Инесса Богатая
Авария случилась в Удорском районе 11 ноября около 13:40. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на ГИБДД по республике.
Водитель УАЗа 1973 года рождения, выезжая на трассу "Усинск – Глотово" со второстепенной дороги, на 3-м километре трассы не уступил дорогу автомобилю Lada Granta, двигавшемуся по главной дороге в направлении поселка Усогорск, что привело к столкновению транспортных средств.
В результате ДТП травмы получил водитель Lada 1978 года рождения. У него диагностированы ушиб груди и гематома в области левого плеча. Пострадавшему не потребовалась госпитализация. Следует добавить, что на момент столкновения он был пристегнут ремнем безопасности.
Водительский стаж виновника аварии, управлявшего УАЗом, составляет 16 лет, начиная с 2009 года.
