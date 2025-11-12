В Коми столкнулись УАЗ и Lada Granta, есть пострадавший

Авария случилась в Удорском районе 11 ноября около 13:40. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на ГИБДД по республике.

Водитель УАЗа 1973 года рождения, выезжая на трассу "Усинск – Глотово" со второстепенной дороги, на 3-м километре трассы не уступил дорогу автомобилю Lada Granta, двигавшемуся по главной дороге в направлении поселка Усогорск, что привело к столкновению транспортных средств.