В Коми 12 ноября температура упадет почти до -30 градусов

В Сыктывкаре 12 ноября прогнозируется облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха ночью и днем будет варьироваться от -1 до -3 градусов Цельсия. Ожидается умеренный ветер с запада.

Жителей региона ожидает облачная погода с прояснениями и небольшие колебания температуры. В северных районах столбик термометра опустится до -27°C.

В Ухте будет облачно с прояснениями, возможен небольшой снег. Температура в течение суток останется в пределах -3…-5°C. Ветер западный, умеренный.

В Печоре также прогнозируется облачность с прояснениями и небольшой снег. Ночная температура составит -10…-12°C, дневная -8…-10°C. Ветер слабый, переменного направления.

В Воркуте ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью опустится до -25…-27°C, днем потеплеет до -19…-21°C. Ветер юго-восточный, умеренный.

В Усинске, Инте, Усть-Цильме, Вуктыле и Троицко-Печорске также ожидается облачная погода с прояснениями. В большинстве из этих населенных пунктов возможен небольшой снег. Температурный фон будет колебаться в зависимости от района, от -23°C до -3°C ночью и от -17°C до -3°C днем. Ветер преимущественно западный, умеренный, либо слабый, переменного направления.

В Объячево синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха ночью и днем составит -1…-3°C. Ожидается умеренный ветер с запада.