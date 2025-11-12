В Коми нашли три фальшивые пятитысячные купюры

За первые три квартала текущего года в банковской системе региона выявлено четыре поддельных купюр Банка России. Об этом сообщили в региональном отделении ЦБ.

Специалисты изъяли из оборота три фальшивые банкноты номиналом 5000 рублей и одну – номиналом 1000 рублей. Они обнаружены в Сыктывкаре и Воркуте.