В Коми нашли три фальшивые пятитысячные купюры
- 08:45 12 ноября
- Инесса Богатая
За первые три квартала текущего года в банковской системе региона выявлено четыре поддельных купюр Банка России. Об этом сообщили в региональном отделении ЦБ.
Специалисты изъяли из оборота три фальшивые банкноты номиналом 5000 рублей и одну – номиналом 1000 рублей. Они обнаружены в Сыктывкаре и Воркуте.
По словам эксперта Отделения Банка России по Республике Коми Андрея Рогожина, тенденция к уменьшению числа поддельных денежных знаков в регионе сохраняется. Он отметил, что благодаря постоянному совершенствованию защитных элементов банкнот и обучению кассовых работников, фальсификация и сбыт поддельных рублей становятся все более затруднительными.
Тем не менее, эксперт призвал граждан сохранять бдительность. В случае сомнений в подлинности купюры, рекомендуется попросить заменить ее или отказаться от сделки. При обнаружении подозрительной банкноты в кошельке, следует обратиться в любой банк для проведения бесплатной экспертизы.
В Банке России напомнили о возможности самостоятельной проверки некоторых признаков подлинности банкнот с помощью мобильного приложения "Банкноты Банка России". Во избежание установки вредоносного программного обеспечения, рекомендуется скачивать приложение только с официального сайта Банка России.
