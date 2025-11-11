Логотип новостного портала Прогород
В одном из районов Коми завершают строительство ФАПов

В одном из районов Коми завершают строительство ФАПов Фото Минздрав Коми

В Усть-Куломском районе прошла инспекция строящихся медицинских объектов под руководством врио министра здравоохранения региона Ирины Кондратьевой. В мероприятии также приняли участие зампредседателя правительства Наталья Якимова, замминистра здравоохранения Сергей Кудинов и глава района Сергей Рубан, сообщает пресс-служба республиканского Минздрава.

Возводимые новые фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) построены по типовому проекту, отличаются единообразием как в плане внешнего вида, так и во внутренней планировке. Для удобства пациентов предусмотрена просторная и отапливаемая комната ожидания. В каждом ФАПе запроектированы кабинеты для приема пациентов и проведения процедур. Санитарные комнаты оборудованы для использования персоналом и пациентами с ограниченными физическими возможностями. Все входные группы ФАПов оснащены пандусами, соответствующими требованиям программы "Доступная среда".

Строительная готовность проверенных ФАПов превышает 80%. В поселках Озъяг и Шеръяг строители завершают внутреннюю отделку помещений и приступают к благоустройству прилегающей территории. В селе Аныб завершено строительство здания медучреждения, следующим этапом станет внутренняя отделка.

В селе Усть-Кулом ведется строительство новой поликлиники. Планируемый срок завершения строительства – 19 декабря 2025 года. На данный момент выполняются строительно-монтажные работы, готовность объекта оценивается в 20%. Застройщик прогнозирует завершение строительства и ввод поликлиники в эксплуатацию в первом-втором квартале 2026 года.

Всего в 2025 году в Усть-Куломском районе строится шесть фельдшерско-акушерских пунктов: в поселках Озъяг, Шеръяг, Нижний Ярашью, Смолянка, Бадьельск и селе Аныб. Кроме того, возводится поликлиника в Усть-Куломе. Все эти объекты здравоохранения создаются в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", реализацию которого контролирует глава Республики Коми Р.Э. Гольдштейн. Напомни, ранее сообщалось, что в воркутинской больнице обновят медоборудование.

