Водитель грузовика получил год принудительных работ за смерть рабочего при разгрузке в Коми

Суд счел убедительными доказательства, собранные следственным отделом по Корткеросскому району СУ СК и вынес обвинительный приговор 45-летнему водителю большегруза. Он признан виновным в несоблюдении техники безопасности при выполнении работ, что непреднамеренно привело к гибели человека. Об этом сообщает "Комиинформ".

Следствие и судебное разбирательство установили, что в июне текущего года местные жители заказали железобетонные кольца для обустройства колодцев на своих участках. В процессе разгрузки с грузовика, оснащенного краном-манипулятором, одно из колец, весом не менее 850 килограммов, упало на мужчину. Полученные повреждения оказались смертельными, и человек скончался на месте. Следствие установило, что водитель грузовика, пренебрегая требованиями безопасности, осуществил неправильную строповку и не позаботился об отсутствии людей в опасной зоне разгрузки, что повлекло за собой трагические последствия. В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину и выразил сожаление о случившемся.