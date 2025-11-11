Логотип новостного портала Прогород
В одной из больниц Коми обновят оборудование

В одной из больниц Коми обновят оборудование Фото Минздрава Коми

В 2025 году администрация Воркутинской больницы экстренной медицинской помощи определила приоритетом обновление технической базы отделения. Пресс-служба Министерства здравоохранения информирует, что за счет средств учреждения приобретен комплекс высокотехнологичного оборудования. Новые аппараты позволяют оптимизировать процесс диагностики, повысить ее точность и расширить спектр проводимых исследований.

Как отмечают сотрудники отделения, в период с июня по сентябрь текущего года Централизованное патологоанатомическое отделение получило следующее оборудование: автоматизированную систему фиксации и окрашивания мазков, а также аппараты для плавления и сушки гистологических срезов (по два экземпляра каждого), и полуавтоматический ротационный микротом (кроме системы фиксации). Вся техника уже введена в эксплуатацию и успешно функционирует. Кроме того, в ближайшее время ожидается поставка ключевого и самого дорогостоящего аппарата для гистологической обработки тканей, имеющего решающее значение для деятельности отделения.

Следует отметить, что деятельность отделения включает не только проведение патологоанатомических вскрытий, но и гистологические исследования операционного и биопсийного материала. Основная задача этих исследований – выявление отклонений от нормального строения тканей и обнаружение раковых клеток. Результаты гистологического анализа позволяют лечащему врачу подтвердить первоначальный диагноз или установить новый.

Главный врач ВБСМП Сергей Бакаев подчеркнул:

"Закупка современного оборудования для исследования биопсийного и операционного материалов у живых пациентов направлена на обеспечение своевременной и качественной медицинской помощи жителям Заполярья. Это приобретает особую значимость в условиях увеличения числа онкологических заболеваний".

