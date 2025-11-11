Сильные снегопады и морозы ожидаются в Коми 11 ноября
автор Вячеслав Вольгин
Сегодня жителей региона ожидает весьма разнообразная погода. Об этом сообщают синоптики ЦГМС.
Подробнее о погоде в городах:
- Сыктывкар: переменная облачность, местами небольшой снег. Температурный фон ночью -3…-5°C, днем 0…-2°C. Ветер западный, умеренный.
- Ухта: облачно с прояснениями, небольшой, днем - умеренный снегопад. Ночью и днем столбик термометра покажет -1…-3°C. Ветер западный, умеренный.
- Печора и Вуктыл: облачно, обильный снег, главным образом ночью. Температура воздуха стабильна: -2…-4°C. Ветер западный и северо-западный, умеренный.
- Воркута: облачность с прояснениями, ночью небольшие осадки, метель, днем преимущественно без них. Будьте готовы к значительным морозам: -14…-16°C, а к вечеру – до -19…-21°C. Ветер восточной четверти, умеренный, ночью порывистый.
- Усинск: переменная облачность, ночью – интенсивный, днем – небольшой снегопад. Термометры покажут -5…-7°C. Ветер восточной четверти, умеренный.
- Инта: переменная облачность, небольшой снег. Ожидается -10…-12°C. Ветер восточной четверти, умеренный.
- Усть-Цильма: облачно с прояснениями, небольшие, ночью - умеренные осадки в виде снега. Температура воздуха: -1…-3°C. Ветер западный и северо-западный умеренный, ночью порывы.
- Троицко-Печорск: переменная облачность, местами небольшой снег. Температура ночью -3…-5°C, днем 0…-2°C. Ветер западный, умеренный.
- Объячево: переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -3…-5°C, днем 0…-2°C. Ветер западный, умеренный.