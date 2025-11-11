Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Сильные снегопады и морозы ожидаются в Коми 11 ноября

Сильные снегопады и морозы ожидаются в Коми 11 ноября автор Вячеслав Вольгин

Сегодня жителей региона ожидает весьма разнообразная погода. Об этом сообщают синоптики ЦГМС. 

Подробнее о погоде в городах:

  • Сыктывкар: переменная облачность, местами небольшой снег. Температурный фон ночью -3…-5°C, днем 0…-2°C. Ветер западный, умеренный.
  • Ухта: облачно с прояснениями, небольшой, днем - умеренный снегопад. Ночью и днем столбик термометра покажет -1…-3°C. Ветер западный, умеренный.
  • Печора и Вуктыл: облачно, обильный снег, главным образом ночью. Температура воздуха стабильна: -2…-4°C. Ветер западный и северо-западный, умеренный.
  • Воркута: облачность с прояснениями, ночью небольшие осадки, метель, днем преимущественно без них. Будьте готовы к значительным морозам: -14…-16°C, а к вечеру – до -19…-21°C. Ветер восточной четверти, умеренный, ночью порывистый.
  • Усинск: переменная облачность, ночью – интенсивный, днем – небольшой снегопад. Термометры покажут -5…-7°C. Ветер восточной четверти, умеренный.
  • Инта: переменная облачность, небольшой снег. Ожидается -10…-12°C. Ветер восточной четверти, умеренный.
  • Усть-Цильма: облачно с прояснениями, небольшие, ночью - умеренные осадки в виде снега. Температура воздуха: -1…-3°C. Ветер западный и северо-западный умеренный, ночью порывы.
  • Троицко-Печорск: переменная облачность, местами небольшой снег. Температура ночью -3…-5°C, днем 0…-2°C. Ветер западный, умеренный.
  • Объячево: переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -3…-5°C, днем 0…-2°C. Ветер западный, умеренный.

...

  • 0

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+