Коми в ближайшие часы накроют сильные снегопады

С 18:00 10 ноября до 06:00 11 ноября в Усинском, Печорском и Вуктыльском районах ожидается непогода, сообщает филиал ФГБУ Северное УГМС "Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Избегать туристических походов, выходов в лес и на водные объекты, а также воздержаться от поездок и участия в массовых мероприятиях.

Учитывая возможность перебоев с электроэнергией, будьте готовы к отключениям.

Родителям следует обсудить с детьми, как правильно действовать во время снегопада.

Водителям рекомендуют проявлять внимательность на дороге, соблюдать безопасную дистанцию и скорость. В условиях сильного снегопада не рекомендуется отправляться в дальние поездки.

Прежде чем отправиться в путешествие, проверьте уровень заряда аккумулятора мобильного телефона и при необходимости зарядите его заранее.

Напоминаем:

В случае возникновения любой чрезвычайной ситуации необходимо немедленно позвонить по единому номеру экстренных служб "112" (с мобильных и стационарных телефонов).

