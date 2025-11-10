В Коми мужчина получил уголовный срок и лишился авто после покупки наркотиков

Согласно материалам дела, в июле 2025 года мужчина прибыл в Сыктывкар для того, чтобы забрать свой автомобиль, длительное время находившийся на авторынке без покупателя, где принял решение о приобретении наркотика через онлайн-магазин.

За сумму, превышающую 12 тысяч рублей, обвиняемый получил координаты тайника с веществом, часть которого он употребил сразу, а оставшуюся часть скрыл в салоне своего автомобиля, между сиденьями. Уже в пути, сотрудники ГИБДД остановили машину, так как поведение водителя вызвало подозрения.

В ходе досмотра транспортного средства сотрудники полиции обнаружили и изъяли наркотическое вещество общим весом 1, 78 грамма. В телефоне задержанного найдены данные о переводе денежных средств за приобретение запрещенного вещества, а также запросы о времени выведения наркотических веществ из организма.

Суд приговорил мужчину к 2 годам и 6 месяцам заключения в колонии общего режима, с последующим ограничением свободы на 6 месяцев. Кроме того, по решению суда, телефон и автомобиль были конфискованы в пользу государства как средства, использованные при совершении преступления.

Предварительное следствие проводилось следственным отделом ОМВД России по Сыктывдинскому району. Данный приговор пока не вступил в законную силу.

