В Республику Коми 10 ноября придут метели и морозы до -18 градусов
- 06:30 10 ноября
Холодный фронт принесет в регионе осадки в виде снега. Температура воздуха будет колебаться около нуля градусов на юге и опустится до -18°C на севере.
Подробнее о погодных условиях в разных городах:
- Сыктывкар: облачно, ночью обильный, днем небольшой снег, возможен мокрый снег. Температура в пределах 0…-2°C. Ветер юго-восточный, с переходом на западный, умеренный, порывистый.
- Ухта: облачно, временами снег. Ночью -4…-6°C, днем 0…-2°C. Ветер юго-восточный, с переходом на западный, умеренный, порывистый.
- Печора: Облачно, ночью сильный, днем умеренный снег, метель. Ночью -12…-14°C, днем -4…-6°C. Ветер юго-восточный, южный, умеренный, порывистый.
- Воркута: облачно, временами небольшой снег, метель. Ночью -16…-18°C, днем -9…-11°C. Ветер юго-восточный, умеренный, порывистый.
- Усинск: облачно, ночью сильный, днем умеренный снег, метель. Ночью -11…-13°C, днем -4…-6°C. Ветер юго-восточный, южный, умеренный, порывистый.
- Инта: облачно, днем снег, метель. Ночью -15…-17°C, днем -9…-11°C. Ветер юго-восточный, умеренный, днем порывистый.
- Усть-Цильма: облачно, ночью сильный, днем небольшой снег, метель. Ночью -4…-6°C, днем -1…-3°C. Ветер южный с переходом на западный, умеренный, порывистый.
- Вуктыл: облачно, временами снег, метель. Ночью -12…-14°C, днем -1…-3°C. Ветер юго-восточный, южный, умеренный, порывистый.
- Троицко-Печорск: облачно, временами снег. Ночью -8…-10°C, днем -1…-3°C. Ветер юго-восточный с переходом на западный, умеренный, порывистый.
- Объячево: облачно, ночью умеренный, днем небольшой мокрый снег, дождь. Ночью -1…+1°C, днем -1…+1°C. Ветер юго-восточный с переходом на западный, умеренный, порывистый.
Автомобилистам и пешеходам следует быть внимательными на дорогах из-за ухудшения видимости и гололедицы.