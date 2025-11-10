Логотип новостного портала Прогород
В Республику Коми 10 ноября придут метели и морозы до -18 градусов

Холодный фронт принесет в регионе осадки в виде снега. Температура воздуха будет колебаться около нуля градусов на юге и опустится до -18°C на севере.

Подробнее о погодных условиях в разных городах:

 

  • Сыктывкар: облачно, ночью обильный, днем небольшой снег, возможен мокрый снег. Температура в пределах 0…-2°C. Ветер юго-восточный, с переходом на западный, умеренный, порывистый.
  • Ухта: облачно, временами снег. Ночью -4…-6°C, днем 0…-2°C. Ветер юго-восточный, с переходом на западный, умеренный, порывистый.
  • Печора: Облачно, ночью сильный, днем умеренный снег, метель. Ночью -12…-14°C, днем -4…-6°C. Ветер юго-восточный, южный, умеренный, порывистый.
  • Воркута: облачно, временами небольшой снег, метель. Ночью -16…-18°C, днем -9…-11°C. Ветер юго-восточный, умеренный, порывистый.
  • Усинск: облачно, ночью сильный, днем умеренный снег, метель. Ночью -11…-13°C, днем -4…-6°C. Ветер юго-восточный, южный, умеренный, порывистый.
  • Инта: облачно, днем снег, метель. Ночью -15…-17°C, днем -9…-11°C. Ветер юго-восточный, умеренный, днем порывистый.
  • Усть-Цильма: облачно, ночью сильный, днем небольшой снег, метель. Ночью -4…-6°C, днем -1…-3°C. Ветер южный с переходом на западный, умеренный, порывистый.
  • Вуктыл: облачно, временами снег, метель. Ночью -12…-14°C, днем -1…-3°C. Ветер юго-восточный, южный, умеренный, порывистый.
  • Троицко-Печорск: облачно, временами снег. Ночью -8…-10°C, днем -1…-3°C. Ветер юго-восточный с переходом на западный, умеренный, порывистый.
  • Объячево: облачно, ночью умеренный, днем небольшой мокрый снег, дождь. Ночью -1…+1°C, днем -1…+1°C. Ветер юго-восточный с переходом на западный, умеренный, порывистый.

Автомобилистам и пешеходам следует быть внимательными на дорогах из-за ухудшения видимости и гололедицы.

