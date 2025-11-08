В 2026 году в одном из районов Коми обновят местный дом культуры
- 21:45 8 ноября
- Инесса Богатая
Здание находится в Емве. Об этом сообщила администрация муниципального образования.
Согласно информации от властей района, по итогам конкурсного отбора, проведенного Министерством культуры и архивного дела Республики Коми, Княжпогостский ДК вошел в список организаций, которым выделят межбюджетные трансферты в 2026 году. На улучшение его материального оснащения планируется выделить более 2, 4 миллиона рублей. Финансирование будет осуществляться из федерального, республиканского и местного бюджетов.
Предполагается, что на эти деньги будет закуплено передовое аудио- и световое оборудование, в холле установят удобную мягкую мебель, а сценическое пространство обновится светлым комплектом декораций.
