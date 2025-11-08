В Сыктывкаре частично ограничат проезд авто по трем улицам

В связи с ремонтными работами ливневой канализации, которые проводит МКП "Жилкомсервис", движение по улице Южной будет затруднено на половине проезжей части в районе дома номер 37. Данное ограничение продлится до 15 ноября текущего года. Информация об этом опубликована на интернет-портале городской администрации.

Кроме того, "Жилкомсервис" запланировал ремонтные работы на других участках городской ливневой системы. В связи с этими работами, частично перекроют улицы Ленина и Колхозную. На улице Ленина ограничение коснется половины ширины проезжей части в месте ее пересечения с улицей Колхозной.