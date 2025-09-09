Врио главы Коми Ростислав Гольдштейн в прямом эфире отвечает на тысячи вопросов жителей

Впервые за время руководства регионом Ростислав Гольдштейн проводит прямую линию с населением. В ходе масштабной трансляции он отвечает на самые актуальные вопросы, поступившие от граждан, журналистов и общественников. Прямая линия проходит на телеканалах “Россия 24” (“Коми Гор”), “Юрган”, на Радио РОССИИ (“Коми Гор”), а также в официальных аккаунтах главы в соцсетях.

На связь со студией жители республики выходят разными способами. Всего на момент начала эфира поступило свыше 7 тысяч обращений. Их сбор проходил с 3 сентября. Наибольшее количество сообщений — более трех тысяч — пользователи оставили в комментариях под анонсом на официальной странице руководителя региона в социальной сети “ВКонтакте”. Еще около двух с половиной тысяч человек дозвонились в колл-центр по номеру 8-800-200-96-14. Впервые для связи использовали чат-бот в Telegram и национальный мессенджер MAХ.