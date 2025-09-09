Логотип новостного портала Прогород
В Коми 9 сентября ожидается теплый день с небольшими дождями на востоке

В Коми 9 сентября ожидается теплый день с небольшими дождями на востокеАвтор: Вячеслав Вольгин

В республике установится переменная облачность, а осадки пройдут лишь в отдельных районах. Столбики термометров покажут до +19 градусов тепла.

Синоптики прогнозируют комфортную погоду на большей части региона. Небольшой дождь возможен днем только в восточных районах, а в крайних западных ночью и утром ожидается туман. Ветер будет северным и северо-западным со скоростью 4-9 метров в секунду, местами порывы достигнут 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от 0 до +10 градусов, а днем прогреется до +14…+19. На востоке республики будет прохладнее, не выше +14 градусов. Об этом сообщают в Коми ЦГМС.

В Сыктывкаре осадков не предвидится, будет дуть северный ветер. Жителям столицы региона советуют подготовиться к ночной температуре около +7 градусов и дневной не выше +17.

Прогноз погоды актуален на ближайшие сутки. Метеорологи продолжают наблюдение за изменениями в атмосфере.

