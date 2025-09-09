В Коми ввели режим временной опасности из-за падения частей ракеты

В трех районах республики с 13 сентября действует особое положение. Оно связано с запланированным пуском ракеты-носителя с космодрома Плесецк.

Власти предупредили, что с 4:00 до 7:00 в Удорском, Княжпогостском и Корткеросском районах возможно падение отделяющихся частей ракеты “Союз-2”. Зонами риска названы территории “Вашка” и “Железнодорожный”. Специалисты Главного управления МЧС России по региону рекомендуют местным жителям и туристам быть предельно внимательными в указанный период, не приближаться к потенциально опасным объектам и строго следовать официальным предупреждениям через систему оповещения. Запуск может быть перенесен на резервную дату — 14 сентября, с 4:00 до 7:00.