В Коми ввели режим временной опасности из-за падения частей ракеты
- 08:45 9 сентября
- Настя Соловьёва
В трех районах республики с 13 сентября действует особое положение. Оно связано с запланированным пуском ракеты-носителя с космодрома Плесецк.
Власти предупредили, что с 4:00 до 7:00 в Удорском, Княжпогостском и Корткеросском районах возможно падение отделяющихся частей ракеты “Союз-2”. Зонами риска названы территории “Вашка” и “Железнодорожный”. Специалисты Главного управления МЧС России по региону рекомендуют местным жителям и туристам быть предельно внимательными в указанный период, не приближаться к потенциально опасным объектам и строго следовать официальным предупреждениям через систему оповещения. Запуск может быть перенесен на резервную дату — 14 сентября, с 4:00 до 7:00.
На время действия режима опасности организовано дежурство экстренных служб. После завершения пуска и получения от специалистов подтверждения об отсутствии угрозы, режим оперативно отменят.