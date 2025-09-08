Логотип новостного портала Прогород
В Коми на реке Печора спасли рыбаков от гибели

В Коми на реке Печора спасли рыбаков от гибелиФото: пресс-служба Северо-Западного ТУ Росрыболовства

Рыбинспекторы предотвратили трагедию на воде, вовремя придя на помощь группе отдыхающих. Происшествие случилось из-за резкого ухудшения погодных условий на реке.

Четвертого августа двое государственных инспекторов, находившихся на посту контроля “Окунев Нос” в Коми, заметили три судна. Внезапно на реке Печора поднялись высокие волны, из-за чего одну из маломерных лодок захлестнуло и она быстро затонула. Находившиеся в ней люди оказались в ледяной воде и начали захлебываться. Сотрудники Северо-Западного территориального управления Росрыболовства незамедлительно направили свое судно к месту происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Они оперативно извлекли из воды всех пострадавших и доставили их на берег. На суше рыбакам оказали первую необходимую помощь, в дальнейшем врачебное вмешательство не потребовалось. Специалисты отмечают, что оперативность и слаженность действий инспекторов помогли избежать серьезных последствий.

Спасенные мужчины не пострадали и смогли самостоятельно покинуть пост после оказания помощи. В ведомстве напомнили рыбакам о необходимости тщательно следить за прогнозом погоды и всегда использовать спасательные жилеты во время выхода на воду. 

