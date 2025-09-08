Почти 230 жителей Коми выбрали активный отдых в центрах для старшего поколения

Август стал месяцем ярких событий для пенсионеров региона: от сплава по реке до шахматных баталий. Лекции о кибербезопасности и народные игры дополнили насыщенную программу.

Августовский календарь центров общения, созданных при Отделении Социального фонда Республики Коми, включил более двадцати разноформатных встреч. Их посетили 229 человек из разных уголков региона. Мероприятия посвятили не только празднованию Дня республики, но и повседневным интересам людей зрелого возраста.