Почти 230 жителей Коми выбрали активный отдых в центрах для старшего поколения
- 19:15 8 сентября
- Настя Соловьёва
Август стал месяцем ярких событий для пенсионеров региона: от сплава по реке до шахматных баталий. Лекции о кибербезопасности и народные игры дополнили насыщенную программу.
Августовский календарь центров общения, созданных при Отделении Социального фонда Республики Коми, включил более двадцати разноформатных встреч. Их посетили 229 человек из разных уголков региона. Мероприятия посвятили не только празднованию Дня республики, но и повседневным интересам людей зрелого возраста.
В Удорском районе прошла встреча со специалистом по финансовой грамотности Светланой Митиной. Она рассказала, как распознать мошеннические схемы по телефону или в интернете, защитить персональные данные и избежать несанкционированного доступа к банковским счетам.
Приятным поводом для гордости стала победа сысольца Александра Митюшева в межрегиональном шахматном турнире. Соревнование проходило в онлайн-формате и объединило участников из девяти субъектов Северо-Западного федерального округа. Александр Владимирович показал лучший результат в серии пятиминутных партий.
Усть-Цилемский центр совместил творческие занятия с межпоколенческим диалогом. Пока взрослые занимались рукоделием, дети знакомились с местным фольклором — например, старинной игрой “Бараньи”, где используется особым образом подготавливаемая кость.
Группа из Усть-Куломского района отпраздновала 104-летие региона сплавом на катамаранах по Вычегде. Маршрут протяжённостью 35 километров между сёлами Усть-Кулом, Кужба и Ульяново для многих стал первым опытом водного путешествия. Перед стартом все прошли инструктаж по поведению на воде. Информацию об этом сообщили в региональном отделении СФР.