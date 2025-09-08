В Коми молодой водитель попал в смертельное ДТП на подаренной машине

Фото Госавтоинспекции Коми

20-летняя пассажирка погибла в результате аварии на трассе. Инцидент произошел в Княжпогостском районе, куда компания направлялась из Сыктывкара. Трагедия случилась 12 июня. 18-летний водитель, чей стаж за рулем составлял всего два месяца, не справился с управлением на затяжном повороте. Он не учел сложные дорожные условия и неровное покрытие, в результате чего автомобиль “Лада Гранта” съехал в кювет и перевернулся. Об этом сообщили в региональном УГИБДД.

Машина, которую отец погибшей подарил молодой паре в связи с предстоящей свадьбой, получила несовместимые с восстановлением повреждения. Сам водитель не пострадал физически. По информации следствия, еще один пассажир находился в салоне, но он вышел в поселке Озъяг до момента аварии. Он сообщил, что на протяжении всего пути молодой человек вел транспортное средство со скоростью 140–150 километров в час.