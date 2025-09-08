В Коми 8 сентября установится прохладная ветреная погода

В республике ожидается переменная облачность и небольшие дожди. На юго-западе региона осадков днем практически не предвидится. Синоптики прогнозируют ночью и утром образование тумана в отдельных районах.

