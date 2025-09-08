В Коми 8 сентября установится прохладная ветреная погода
- 06:30 8 сентября
- Настя Соловьёва
В республике ожидается переменная облачность и небольшие дожди. На юго-западе региона осадков днем практически не предвидится. Синоптики прогнозируют ночью и утром образование тумана в отдельных районах.
По информации ЦГМС Коми, в понедельник, 8 сентября, жителей республики ждет прохладная погода. Небо будет скрыто за облаками, пройдут кратковременные дожди. На территории юго-западных районов в дневное время осадки маловероятны.
Ночью и в утренние часы водителям и пешеходам следует быть особенно внимательными из-за тумана, который может значительно ухудшить видимость на дорогах.
На всей территории региона подует северо-западный ветер со скоростью от 7 до 12 метров в секунду. Температурный фон будет комфортным: в темное время суток столбики термометров покажут от +7 до +12 градусов, в некоторых местах похолодает до +2...+7. Днем воздух прогреется до +12...+17 градусов.
В столице региона, Сыктывкаре, погодные условия будут аналогичными. Небо частично затянет облаками. Ночью возможен слабый дождь, который к утру прекратится. Ожидается, что день пройдет без осадков. Ветер северный, его порывы достигнут 6-11 метров в секунду. Ночная температура составит +8...+10 градусов, а днем горожане могут рассчитывать на +14...+16 градусов.
Жителям региона рекомендуется одеваться потеплее, учитывая ветреную погоду, и быть осторожными на трассах в утренние часы из-за тумана.