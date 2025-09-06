Пожарные спасли человека при возгорании в многоквартирном доме в Коми
- 22:00 6 сентября
- Татьяна Павлова
Оперативная эвакуация предотвратила трагические последствия в жилом здании.
В Печоре произошел серьезный инцидент в доме на Социалистической улице.
Шестого сентября поступил сигнал о возгорании в одной из квартир. Семь профессиональных пожарных и три единицы спецтехники незамедлительно прибыли по адресу для ликвидации пламени и проведения спасательных работ.
Специалистам удалось эвакуировать восемнадцать жильцов и спасти одного человека, оказавшегося в зоне повышенной опасности. Благодаря слаженным действиям, удалось избежать человеческих жертв. Предварительно причиной происхождения пламени называют неисправность электрооборудования в квартире.
По информации МЧС по Коми, происшествие подчеркивает важность соблюдения правил безопасности. Специалисты рекомендуют регулярно проверять состояние электропроводки, не перегружать сеть и использовать только сертифицированные приборы.
Оперативность реагирования пожарно-спасательных подразделений предотвратила возможное распространение огня на другие квартиры и этажи здания.