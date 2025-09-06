В Сыктывкаре открыли две новые модельные библиотеки для горожан
- 20:30 6 сентября
- Татьяна Павлова
Современные интеллектуальные центры созданы в рамках национального и регионального проектов.
В столице Коми одновременно начали работу два библиотечных пространства, преобразованных в рамках программы модернизации.
Детская библиотека-филиал № 20 получила концепцию, отражающую ее расположение на самом длинном проспекте Европы. Дизайн помещения включает панорамные изображения Октябрьского и тематические элементы, связанные с дорогой и путешествиями.
В микрорайоне Нижний Чов открылась библиотека-филиал № 3 с концепцией "Рядом с домом", создающей атмосферу уюта. Проект реализован при поддержке республиканского бюджета с инвестициями более 6 миллионов рублей. Помещение оформлено в теплых тонах с мягкой мебелью, комфортным освещением и зонами для разнообразной деятельности.
Обе площадки оснащены инновационным оборудованием: компьютерами, VR-очками, интерактивными песочницами, мультимедийными студиями и современной мебелью. Книжные фонды пополнились тысячами новых изданий, включая интерактивные книги с дополненной реальностью и научно-популярную литературу.
По информации Министерства культуры Коми, теперь в регионе работает 58 современных библиотечных пространств, что выводит республику в лидеры Северо-Западного федерального округа по темпам модернизации учреждений.
Новые пространства станут многофункциональными центрами интеллектуального досуга, где будут проходить мастер-классы, встречи с авторами, клубные занятия и образовательные мероприятия.