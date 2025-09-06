Логотип новостного портала Прогород
Молодой мотоциклист без прав попал в аварию в Сыктывкаре

Серьезное столкновение с автомобилем произошло из-за нарушения байкером ПДД.

В столице Коми произошла авария с участием юного водителя мотоцикла.

Инцидент случился в ночь на 5 сентября на Покровском бульваре. Девятнадцатилетний молодой человек, управлявший двухколесным транспортным средством марки Progasi, выезжал с прилегающей территории и не уступил путь автомобилю «Лада Самара», двигавшемуся по главной дороге.

В результате столкновения мотоциклист получил серьезные повреждения, включая открытый перелом предплечья и рваную рану голени. Несмотря на использование защитного шлема, юноше потребовалась госпитализация. Расследование показало, что байкер не имел водительского удостоверения и ранее неоднократно нарушал правила дорожного движения — зафиксировали 22 случая, из них 10 в течение последнего года.

По информации Госавтоинспекции региона, мотоцикл теперь находится на специализированной стоянке до выяснения всех обстоятельств.

Этот случай вновь обращает внимание на проблему незаконного управления транспортными средствами и важность неукоснительного соблюдения правил на дорогах.

