Молодой мотоциклист без прав попал в аварию в Сыктывкаре
- 19:15 6 сентября
- Татьяна Павлова
Серьезное столкновение с автомобилем произошло из-за нарушения байкером ПДД.
В столице Коми произошла авария с участием юного водителя мотоцикла.
Инцидент случился в ночь на 5 сентября на Покровском бульваре. Девятнадцатилетний молодой человек, управлявший двухколесным транспортным средством марки Progasi, выезжал с прилегающей территории и не уступил путь автомобилю «Лада Самара», двигавшемуся по главной дороге.
В результате столкновения мотоциклист получил серьезные повреждения, включая открытый перелом предплечья и рваную рану голени. Несмотря на использование защитного шлема, юноше потребовалась госпитализация. Расследование показало, что байкер не имел водительского удостоверения и ранее неоднократно нарушал правила дорожного движения — зафиксировали 22 случая, из них 10 в течение последнего года.
По информации Госавтоинспекции региона, мотоцикл теперь находится на специализированной стоянке до выяснения всех обстоятельств.
Этот случай вновь обращает внимание на проблему незаконного управления транспортными средствами и важность неукоснительного соблюдения правил на дорогах.