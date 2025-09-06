Спортсмены Сыктывкара участвуют в юбилейной Спартакиаде городов России

Фото администрации Сыктывкара

Команда столицы Коми борется за победу в шести дисциплинах в Вологде. Делегация из Сыктывкара отправилась для участия в XX летней Спартакиаде Союза городов центра и северо-запада России.

Мероприятие объединяет сильнейших атлетов из различных регионов страны в период с 4 по 7 сентября. Спортсмены столицы Коми проявят себя в шести видах программы, включая традиционные игровые дисциплины и современные направления.

По информации администрации Сыктывкара, команда выступит в женском волейболе и баскетболе, мужском компьютерном спорте, футболе, волейболе и специальном турнире — Кубке защитника Отечества. Каждый участник настроен на достижение максимального результата и готов демонстрировать высочайший уровень мастерства.