Спортсмены Сыктывкара участвуют в юбилейной Спартакиаде городов России
- 16:30 6 сентября
- Татьяна Павлова
Команда столицы Коми борется за победу в шести дисциплинах в Вологде.
Делегация из Сыктывкара отправилась для участия в XX летней Спартакиаде Союза городов центра и северо-запада России.
Мероприятие объединяет сильнейших атлетов из различных регионов страны в период с 4 по 7 сентября. Спортсмены столицы Коми проявят себя в шести видах программы, включая традиционные игровые дисциплины и современные направления.
По информации администрации Сыктывкара, команда выступит в женском волейболе и баскетболе, мужском компьютерном спорте, футболе, волейболе и специальном турнире — Кубке защитника Отечества. Каждый участник настроен на достижение максимального результата и готов демонстрировать высочайший уровень мастерства.
Участие в престижных состязаниях позволяет не только показать спортивные достижения, но и перенять передовой опыт у коллег из других городов. Болельщики и жители столицы Коми следят за выступлением земляков и поддерживают их на дистанции.