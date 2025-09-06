Логотип новостного портала Прогород
Жителя Коми арестовали за диверсию по заданию иностранных спецслужб

Молодой человек пытался совершить поджог объекта связи и вел разведывательную деятельность на вокзале.

В Коми задержан 23-летний усинец, подозреваемый в подготовке диверсионных актов. 

По информации УФСБ по региону, которую приводит агентство ТАСС, молодой человек действовал по указанию украинских спецслужб, получая задания через мессенджер телеграм. В июле текущего года он совершил поджог объекта сотовой связи, пытаясь нарушить работу оператора и оставить город без коммуникаций.

К счастью, повреждения оборудования связи оказались незначительными, и работоспособность объекта была быстро восстановлена.

После задержания подозреваемый полностью признал свою вину и рассказал о канале общения с неустановленным куратором. В ходе расследования выяснилось, что кроме поджога фигурант занимался сбором информации о критической инфраструктуре города. Он проводил съемку здания железнодорожного вокзала, путевых сооружений и трансформаторного оборудования, подготавливая материалы для последующих диверсий.

На усинца завели уголовное дело по статьям о покушении на диверсию и подготовке к террористическому акту. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего и возможных соучастников. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

