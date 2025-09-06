Лесопожарная обстановка в Коми стабилизировалась после лета
- 10:45 6 сентября
- Татьяна Павлова
На территории региона полностью ликвидированы все активные возгорания.
В Коми достигли значительную положительную динамику в сфере контроля над лесными пожарами.
По состоянию на 5 сентября на всей территории региона отсутствуют действующие очаги возгорания. Большая часть районов характеризуется первым классом опасности, что свидетельствует о минимальном риске возникновения новых чрезвычайных ситуаций природного характера.
Особое внимание уделяется Троицко-Печорскому, Усть-Цилемскому и Печорскому районам, где сохраняется необходимость усиленного мониторинга. В этих зонах организовано регулярное авиационное патрулирование, позволяющее оперативно обнаруживать и ликвидировать потенциальные угрозы. Современная техника и подготовленные специалисты обеспечивают круглосуточную готовность к немедленному реагированию.
По данным Государственного автономного учреждения "Коми лесопожарный центр", с начала опасного периода этого года зарегистрировано 63 возгорания на площади 334,8 гектара. Эффективная работа профессиональных служб позволила предотвратить масштабный ущерб и сохранить природное достояние северного края.
Своевременное вмешательство специалистов минимизировало экологические последствия и защитило лесные массивы от разрушительного воздействия пламени.