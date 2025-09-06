Сыктывкар завершает дорожные работы на ключевых магистралях города

В столице Коми подвели итоги недельной программы по ремонту автомобильных дорог.

Муниципальное предприятие отчиталось о прогрессе в благоустройстве транспортной инфраструктуры.

Специалисты муниципального предприятия "Дорожное хозяйство" представили актуальные данные о выполнении планов. Наивысших показателей достигли на улице Кирова, где завершено 100% работ между улицами Кутузова и Горького, а также на трассе Сыктывкар-Эжвинский район, где полностью решены задачи на участках от Печорской до Малышева и от Петрозаводской до Ветеранов.

Значительный прогресс отмечен на улице Жакова, где выполнение плана достигло 99%, и на Октябрьском проспекте между улицами Чкалова и Печорской с аналогичным показателем. На Орджоникидзе завершено 95% работ, что свидетельствует о скором окончании ремонта на этом участке. Средние темпы демонстрирует Карьерная улица с 48% прогресса, в то время как на Тентюковской работы идут менее интенсивно – от 10% до 15% в разных секциях.

По информации МКП "Дорожное хозяйство" Сыктывкар, все объекты находятся под постоянным контролем специалистов. Предприятие обеспечивает соблюдение графика и качественное выполнение задач по благоустройству городской инфраструктуры. Завершение работ на основных магистралях позволит улучшить транспортную ситуацию и повысить комфорт для участников движения.

Жители города смогут оценить результаты уже в ближайшее время после окончания всех запланированных мероприятий.