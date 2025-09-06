Лыжероллер из Коми одержал победу на финальном этапе Кубка России

Спортсмен из Коми блестяще выступил на заключительном этапе Кубка России по лыжероллерам, который проходит в ярославском Центре спорта и отдыха «Демино».

Кирилл Кочегаров показал лучший результат в гонке на 15 километров свободным стилем, преодолев трассу за 27,47 минуты. Его преимущество над ближайшим конкурентом составило более четырех секунд, что демонстрирует высокий уровень подготовки атлета.

Серебряным призером соревнований стал Евгений Кудрявцев из Ленинградской области. Бронзовая награда досталась Андрею Краснову из Санкт-Петербурга, который отстал от чемпиона на 8,7 секунды.

Это достижение стало важным этапом в карьере Кирилла Кочегарова и подтвердило статус Коми как одного из центров развития лыжных видов спорта. Подобные успехи способствуют популяризации активного образа жизни среди молодежи и укреплению спортивного престижа региона на всероссийском уровне.

По информации Минспорта республики, состязания в Рыбинске продлятся до 7 сентября, где более 150 лыжероллеров ждут новые дисциплины и борьба за командные награды.