6 сентября солнце подарит всей территории Коми летнее тепло
- 06:30 6 сентября
- Татьяна Павлова
Шестой день осени принесет в регион высокие температуры и минимальное количество осадков.
Согласно данным Коми ЦГМС, в субботу республика продолжит наслаждаться неожиданным потеплением. Жителей всех районов ожидают максимальные температурные показатели для этого времени года и преимущественно ясная погода.
На северо-востоке ожидается умеренная ночь с показателями +6...+8 °C. Дневное прогревание достигнет +16...+18 °C. Облачность с прояснениями принесет небольшой дождь во второй половине дня. Юго-западный и западный ветер сохранит умеренную интенсивность.
Северные территории испытают прохладную ночь: +4...+6 °C. Дневные значения удивят аномальным теплом — до +19...+21 °C. Периоды облачности с прояснениями пройдут без осадков. Юго-западный и западный воздушный поток будет умеренной силы.
Центральная часть республики встретит самую холодную ночь: +3...+5 °C. Дневные показатели достигнут рекордных +20...+22 °C. Переменная облачность не принесет осадков. Западный и северо-западный ветер слабой интенсивности создаст идеальные условия.
Юго-западные районы окажутся в зоне самых комфортных ночных условий: +8...+10 °C. Дневное прогревание составит +20...+22 °C. Переменная облачность не принесет осадков. Северный и северо-восточный ветер умеренной силы освежит воздух.
Столица региона, Сыктывкар, проведет холодную ночь при +3...+5 °C. Дневная температура поднимется до максимальных +20...+22 °C. Малооблачная погода не принесет осадков. Северный и северо-восточный ветер слабой силы создаст приятную атмосферу.
Такое потепление в начале сентября создает идеальные условия для осенних мероприятий в выходные на открытом воздухе.