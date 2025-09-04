В Коми резко упали цены на картофель
- 21:45 4 сентября
- Инесса Богатая
Комистат обнародовал сведения о колебаниях потребительских цен на определенный перечень товаров и услуг в период с 26 августа по 1 сентября.
Согласно опубликованным данным, за последнюю неделю наблюдался рост цен на шлифованный рис (3, 5%) и пшеничную муку (2, 8%). В то же время, отмечено незначительное снижение стоимости гречневой крупы (-3, 2%), сосисок и сарделек, молока пастеризованного (-1, 9%), а также колбас полукопченых и варено-копченых (-1, 7%).
В категории фруктов и овощей незначительно выросла стоимость бананов (2, 3%) и помидоров (1, 3%). При этом зафиксировано снижение цен на картофель (-6, 8%), репчатый лук (-5, 6%) и яблоки (-4, 8%).
В сегменте непродовольственных товаров первой необходимости отмечено снижение цен на зубные пасты (-3, 1%). Среди прочих наблюдаемых непродовольственных товаров зафиксировано увеличение стоимости женских эластичных колготок (3, 3%), электропылесосов (2, 5%), джинсовых брюк для детей школьного возраста (2, 0%) и детских футболок (1, 3%).
В сфере услуг зафиксировано изменение средней стоимости проживания в трехзвездочных гостиницах, которое составило 1, 4%.