В Коми резко упали цены на картофель

Комистат обнародовал сведения о колебаниях потребительских цен на определенный перечень товаров и услуг в период с 26 августа по 1 сентября.

Согласно опубликованным данным, за последнюю неделю наблюдался рост цен на шлифованный рис (3, 5%) и пшеничную муку (2, 8%). В то же время, отмечено незначительное снижение стоимости гречневой крупы (-3, 2%), сосисок и сарделек, молока пастеризованного (-1, 9%), а также колбас полукопченых и варено-копченых (-1, 7%).