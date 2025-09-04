Вопросы приняты к рассмотрению: врио Главы Коми Ростислав Гольдштейн дал поручения по итогам первого дня сбора вопросов

Фото "Про Город"

В первый день сбора вопросов, 3 сентября, в адрес врио губернатора поступило более 300 обращений от жителей. Эти вопросы станут основой для подготовки к его прямой линии. Незамедлительно, еще до начала эфира, все обращения были взяты в работу. По ряду из них уже предоставлены конкретные ответы и предложены готовые решения. Активность населения вдвое превысила показатели предыдущей прямой линии, что говорит о возросшем доверии к новому способу взаимодействия. Обращения принимаются через различные каналы.

Ключевым принципом работы, обозначенным Ростиславом Гольдштейном, является оперативное реагирование на запросы граждан. Уже сейчас найдены решения и запущены механизмы реализации по некоторым проблемным моментам, на которые указали жители.

Например, поднят вопрос о ремонте кольцевой дороги в Воркуте. Ремонтные работы запланированы на 2025-2026 годы. Финансирование в размере 506, 1 млн рублей будет выделено в рамках комплексного плана развития арктических территорий, на который предусмотрено более 1, 8 млрд рублей.