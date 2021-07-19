Вирус папилломы человека - что это такое и может ли он вызвать рак? Интервью с главным онкологом Коми

Вирус папилломы человека (ВПЧ) - одна из причин возникновения рака. Правда ли он так опасен, как от него защититься и какие есть меры профилактики - все это вы найдете в интервью с главным онкологом Коми Андреем Галиным.

Андрей Павлович, какова связь между вирусом и онкологией?

— Самая прямая. Некоторые онкологические заболевания действительно имеют вирусное происхождение. Я сейчас говорю о группе болезней, причиной которых может стать вирус папилломы человека (ВПЧ). В первую очередь, это рак шейки матки (РШМ) — в мире ежегодно около 300 000 женщин умирают от этого заболевания. До 70% всех случаев этого заболевания вызывают два типа ВПЧ, 16-й и 18-й; всего же существует более 200 разновидностей ВПЧ, и около 14 из них являются онкогенными, то есть могут спровоцировать развитие рака.

Вы говорите именно о раке шейки матки?

— Нет. Кроме РШМ, есть и другие болезни, в развитии которых виновен ВПЧ. Имеются фактические данные о его связи с раковыми заболеваниями ануса, вульвы, влагалища.

То есть «мишенью» онкологического заболевания, спровоцированного ВПЧ, могут стать не только женщины?

— Да, именно так. ВПЧ передается половым путем, главным образом, при сексуальных контактах, и большинство людей инфицируются вирусом вскоре после того, как начинают вести половую жизнь. Более того, около 80% населения хоть раз в жизни сталкиваются с данным вирусом, и мужчины, и женщины.

Если у человека обнаружили ВПЧ онкогенного типа, значит ли это, что у него обязательно в дальнейшем разовьется онкологическое заболевание? Как часто нужно обследоваться, если был онкогенный ВПЧ?

— Во-первых, не надо волноваться: даже присутствие в организме онкогенного типа ВПЧ совсем не означает, что вы обязательно заболеете раком. Во-вторых, надо знать, что большинство вызванных ВПЧ-инфекцией состояний, в том числе и патологические предраковые, поддаются терапии.

В то же время, конечно, настороженность в таком случае должна быть повышена. Если говорить о риске развития РШМ, то в этом случае в группу риска входят девушки и женщины, имевшие ранний опыт первой половой связи, с многочисленными сексуальными партнерами, курящие, а также со сниженным иммунитетом. Им надо быть особенно внимательными: всегда существует риск, что предраковые патологические состояния разовьются в инвазивный рак шейки матки.

Теперь о том, какие шаги нужно предпринять при обнаружении ВПЧ в организме. Если врач при обследовании обнаружил кондиломы или тестирование на вирус дало положительный результат, то в первую очередь необходимо получить консультацию у гинеколога, специалиста по данной патологии. Обсудив данные анализов, проведя кольпоскопию и полный осмотр для выявления возможных очагов кондиломатоза, можно планировать дальнейшую тактику лечения. Врач может провести удаление кондилом и назначить иммуностимулирующие препараты. Однако стоит знать, что не существует стопроцентно эффективной методики удаления ВПЧ из организма, если вы уже инфицированы. Нужно переходить в режим «бдительного ожидания» - регулярно проходить обследование у специалистов и сдавать необходимые анализы.

Как передается этот вирус? Может ли он перейти от матери к ребенку? Опасно ли рожать, если во время беременности у матери выявлен ВПЧ?

— Влияет ли на беременность ВПЧ — вопрос, интересующий многих девушек, являющихся носителями инфекции. Наличие инфекции в организме женщины репродуктивного возраста в некоторых случаях может быть преградой для зачатия.

Также, существует риск передачи вируса от матери при рождении. Новорожденный может заразиться, вследствие чего повышается риск возникновения папилломатоза дыхательных путей.

Но точный ответ на вопрос о возможности планировать беременность в каждом конкретном случае может дать только врач. Вы хотите стать мамой? Перед зачатием обратитесь к гинекологу и обследуйтесь, сдайте лабораторные анализы. При нормальных результатах беременность допускается.

Правда ли, что не существует лечения от ВПЧ?

— Здесь стоит подумать о том, что мы имеем в виду под лечением. Удаление внешних признаков — например, кондилом? В этом случае лечение однозначно существует — удаление новообразований и пораженных тканей. Эти методики существуют давно, они хорошо проработаны технологически и широко применяются врачами.

Важнее другое: можно ли «вывести» вирус из организма полностью. И здесь, к сожалению, не всегда ответ «да». У людей с сильным иммунитетом ВПЧ может полностью элиминироваться сам; кому-то могут назначить препараты для укрепления иммунитета — в этом случае есть вероятность, что вирус покинет организм. Но сегодня не существует препаратов от ВПЧ с доказанной эффективностью, таких, чтобы выпил таблетку, сделал укол — и прощай, вирус!

То есть вылечить ВПЧ невозможно?

— У этой «медали» есть и еще одна сторона. Надо поставить вопрос иначе: а нужно ли пытаться избавиться от любых разновидностей вируса? В этом случае ответ однозначный: нет.

Лечение потребуется, если у женщины обнаружен ВПЧ онкогенного типа высокого риска (16, 18 и др.), присутствует аномальная кольпоскопическая картина, получен неудовлетворительный результат онкоцитологии. В этом случае лечащий гинеколог определит стратегию и тактику лечения.

А предотвратить болезни, связанные с ВПЧ, возможно?

— Да! Во многих странах мира с развитыми системами здравоохранения уже на протяжении определенного времени действуют программы вакцинопрофилактики против ВПЧ. Суть их проста: девочкам и мальчикам до начала половой жизни проводится вакцинация, защищающая от папилломавируса. Например, в Австралии вакцинируют не только девочек, но и мальчиков, что позволило значительно снизить уровень распространенности аногенитальных бородавок и количество зарегистрированных случаев ВПЧ-ассоциированных видов рака.

У нас в стране положение пока не столь идеальное. Но все же целенаправленная работа в этом направлении ведется. В ряде регионов России уже действуют программы вакципрофилактики детей и подростков от ВПЧ.

Сейчас часто поднимаются вопросы безопасности разных вакцин. Какова ситуация с вакциной против ВПЧ?

— Проблема эффективности и безопасности вакцин находится в центре внимания ученых и врачей во всем мире. Глобальный консультативный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по безопасности вакцинаций строго следит за всеми предлагаемыми вакцинами и регулярно пересматривает свидетельства безопасности. Клинические тесты и наблюдение постоянно демонстрируют, что вакцинация может безопасно и эффективно предотвращать инфекцию вызванную вирусом папилломы человека. Кроме того, она защищает от развития диспластических явлений и рака шейки матки.

И наконец, еще один важный момент. Вы сказали, что вакцинация от ВПЧ — для тех, у кого еще не было первого сексуального опыта. А может ли прививка избавить от вируса в случае, если он уже «поселился» в организме?

— Да, вакцинация против ВПЧ рекомендуется для мальчиков и девочек в возрасте от 9-12 лет. Но женщины и мужчины, которые ранее не были вакцинированы от ВПЧ, также имеют возможность сделать эту прививку. Важно помнить, что вакцина не является лечением. При заражении каким-то одним типом ВПЧ, например, вакцинация дает возможность защитить себя от других наиболее опасных типов. В любом случае необходимы регулярные обследования для предупреждения развития болезней, вызванных ВПЧ-инфекцией.