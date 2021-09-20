В Сыктывкаре во время выборов у члена комиссии родился сын

Председатель избиркома Коми Дмитрий Митюшев поздравил члена участковой комиссии избирательного участка № 92 Дмитрия Якимова с рождением сына. Подробности доброй истории сообщает региональный избирком.

Сыктывкарец Дмитрий Якимов стал многодетным папой 19 сентября, в день выборов. Дмитрий – менеджер по продажам в городском автосалоне, жена Светлана – работник железнодорожного терминала. У Светланы и Дмитрия две старшие дочки. 19 сентября появился на свет наследник, сын. Рост новорожденного - 53 см., вес – 3790 г.

Мужчину поздравил председатель избиркома Коми Дмитрий Митюшев, который специально для этого посетил помещение для голосования избирательного участка № 92 в Эжве. Дмитрий Митюшев пожелал Дмитрию и Светлане Якимовым благополучия и терпения, новорожденному – расти здоровым, крепким и счастливым!

«Про Город» присоединяется к этим поздравлениям!