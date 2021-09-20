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В Сыктывкаре открыли мемориальную доску Катаеву, которую в девяностых уничтожили вандалы

В Сыктывкаре открыли мемориальную доску Катаеву, которую в девяностых уничтожили вандалы

20 сентября 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
В Сыктывкаре открыли мемориальную доску Катаеву, которую в девяностых уничтожили вандалы Фото: Виктор Конюхов
На мероприятии побывал и сын академика

В девяностых годах в Сыктывкаре вандалы уничтожили мемориальную доску известного академика Катаева. 20 сентября ее вновь повесили на здание переливания крови. 

На мероприятии побывали исполняющий обязанности министра здравоохранения Игорь Дягилев, замминистра национальной политики Вячеслав Попов и сын академика Николай Катаев. 

20 сентября отмечается день памяти Евгения Катаева - партийного и советского деятеля. Он был председателем Усть-Вымского и Сыктывкарского райисполкомов, первым секретарем Сыктывкарского райкома КПСС, первым заместителем Председателя Совета министров Коми АССР, вторым секретарем Коми обкома КПСС. В период 1963-1972 года – Председателем Президиума Верховного Совета Коми АССР, а затем заместителем Председателя Президиума Верховного Совета РСФС.

На мероприятии вспомнили заслуги академика. Николай Катаев отметил, что его отец был строгим и заботливым. 

Замминистра нацполитики Вячеслав Попов напомнил, что улица Катаева носит именно имя коми академика, а не писателя Валентина Катаева. 

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