В Сыктывкаре на старой «деревяшке» появился рисунок девушки

В Сыктывкаре в рамках арт-резиденции «этно|эко» известный художник изобразил на старой «деревяшке» портрет девушки, выполненный из символов коми языка.

Воронежский художник Ян Посадский приехал в Сыктывкар на арт-резиденцию «этно|эко» - независимое культурное пространство «Ревӧльт-центра» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Центр предлагает художникам из регионов Северо-Западного Федерального округа посмотреть на экологию сквозь призму опыта коренных народов и создать художественные работы, которые раскроют темы «традиционные знания коренных народов», «экология», «устойчивое развитие», «комфортная среда».

Яна Посадского называют воронежским «Бэнкси». Он - один из главных представителей российского стрит-арта. Творческий метод Яна основан на визуализации слов, а выраженный текстоцентризм отличает его работы от большей части уличного искусства.

Рисунок появился на доме №26 по улице Юхнина. Художник Ян Посадский отметил, что при мировой культурно-языковой глобализации особо остро стоит вопрос в сохранении локальной идентичности — этнических и промысловых традиций, обрядов, народного творчества, орнаментов и так далее.

- За время пребывания в Сыктывкаре всего несколько местных жителей были коренными, и отнесли себя к этническим представителям республики Коми. Все остальные оказались русской национальности! - рассказал художник.

Ян Посадский рассказал, что индустриальное освоение русского севера в ХХ веке и типовое панельное строительство практически полностью уничтожили исторический облик Усть-Сысольска (ныне Сыктывкар). Подобные перемены уже переживали языческие коми еще в ХlV веке, при освоении тех земель Русским княжеством и крещении при Стефане Пермском.

Художник изобразил на старой «деверяшке» портрет этнического жителя Коми - молодой девушки в праздничном наряде. Изображение было переработано по технологии ASCII, которая позволяет выполнить любое графическое изображение при помощи букв и символов. Также как и этнические символы и орнаменты — это зашифрованные объекты, явления, либо существа.

- В качестве раскладки был выбран язык «Анбур» — древнепермская письменность, сейчас язык полностью утрачен. Работа выполнена углем и мелом — природные и недолговечные материалы. Совсем скоро её смоет дождями и ветрами. Она исчезнет. Исчезнет также, как и исчезают цивилизации, ассимилируются малые народы, уходят языки. Нет ничего в человеческой цивилизации, что бы осталось навсегда. Исчезнет всё, заключил художник.

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