Наверх
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль Онлайн-газета Партнеры о нас Распространение листовок Объявления+ Публичная оферта
Благотворительность Конкурсы Куда пойти учиться? Мамам на заметку Расписание дачных автобусов
Главная
Новости
В Коми за сутки произошло семь пожаров

В Коми за сутки произошло семь пожаров

30 мая 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
В Коми за сутки произошло семь пожаров Фото из архива PG11.ru
В Сыктывкаре возгорание потушили за 20 минут

За прошедшие сутки на территории Республики Коми произошло 7 пожаров.

29 мая в 16:08 в пожарно-спасательную службу города Сыктывкара поступило сообщение о возгорании балка по улице Первомайская. Пожарные подразделения прибыли к месту вызова в течение 4 минут. В 16:33 пожар был ликвидирован. В результате пожара поврежден балок на площади 6 квадратных метров.В тушении пожара были задействованы 8 огнеборцев и 2 пожарные автоцистерны. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

В 14:25 в пожарно-спасательную службу Прилузского района поступило сообщение о возгорании деревянной летней кухни по улице Заречная в п. Вухтым. На момент прибытия пожарных подразделений строение было полностью охвачено огнем. В 15:39 пожар был ликвидирован. В результате пожара уничтожена летняя кухня на площади 40 квадратных  метров. В тушении пожара задействованы 9 огнеборцев и 3 единицы техники, в том числе пожарные добровольной пожарной команды. Предварительная причина пожара – неисправность отопительной печи.

В 14:09 в пожарно-спасательную службу города Ухты поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля и хозяйственной постройки по улице Белгородская в пгт. Ярега. Пожарные подразделения прибыли к месту вызова в течение 3 минут. В 15:05 пожар был ликвидирован. В результате пожара поврежден автомобиль и хозяйственная постройка на площади 10 квадратных метров. В тушении пожара задействованы 4 огнеборца и 2 единицы техники. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

В 15:24 в пожарно-спасательную службу Сыктывдинского района поступило сообщение о возгорании деревянной бани по улице Сосновая в д. Койтыбож. Пожарные подразделения прибыли к месту вызова в течение 7 минут. В 18:00 пожар был ликвидирован. В результате пожара повреждена баня на площади 26,5 квадратных метров. В тушении пожара задействованы 8 огнеборцев и 3 единицы техники.
Предварительная причина пожара – неисправность отопительной печи.

В 21:04 в пожарно-спасательную службу города Ухты поступило сообщение о возгорании в квартире многоквартирного жилого дома по адресу: пр. Ленина, д. 41.До прибытия пожарных подразделений из дома самостоятельно эвакуировались 12 человек. Пожарные подразделения прибыли к месту вызова в течение 3 минут. В 21:18 пожар был ликвидирован. В результате пожара повреждена квартира на площади 1 квадратный метр . В тушении пожара задействованы 8 огнеборцев и 3 единицы техники.
Предварительная причина пожара – неисправность электрооборудования.

В 21:46 в пожарно-спасательную службу города Ухты поступило сообщение о возгорании деревянной бани в СОТ «Кедр». На вызов были направлены две единицы пожарной техники и пять человек личного состава. Пожарные подразделения прибыли к месту вызова в течение 7 минут. В 22:07 пожар был ликвидирован. В результате пожара повреждена баня на площади 1 квадратный метр . Предварительная причина пожара – нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации печи.

В 20:08 в пожарно-спасательную службу Вуктыльского района поступило сообщение о возгорании в жилом деревянном доме по улице Гагарина в с. Подчерье. Пожарные подразделения прибыли к месту вызова в течение 3 минут. На момент прибытия пожарных подразделений дом был полностью охвачен огнем. В 03:17 пожар был ликвидирован. В результате пожара поврежден дом на площади 225 м 2 . В тушении пожара задействованы 10 огнеборцев и 3 единицы техники. Предварительная причина пожара – неисправность электрооборудования.

КОММЕНТИРОВАТЬ

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Новость дня

В Сыктывкаре пропала 49-летняя женщина Посмотреть все

Редакция рекомендует

вчера
Как звали того парня из «Ворониных»? А кто играл в «Интернах»? Тест на знание русских сериалов Читать
вчера
Старейшие, технологичные и специализированные: какие библиотеки есть в Сыктывкаре Читать
27 мая
Ребенок попал в плохую компанию, что делать? Разбираемся с психологом из Сыктывкара Читать
Посмотреть все

Новости России и мира

вчера
В России изменили правила выдачи загранпаспорта
22 мая
Запрет на петрушку: при каких условиях ее нельзя сажать на даче
21 мая
В Пермском крае ученик лицея накинулся с ножом преподавателя
20 мая
В России предложили использовать труд заключенных вместо мигрантов
20 мая
В России допустили введение обязательной вакцинации от коронавируса
Посмотреть все

Новости афиши

08 октября 2020, 10:25
В Коми пройдет фестиваль уличного кино
13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная События Авто Объявления Pro Город Мы ВКонтакте ПДФ-версия газеты Обзорные статьи и пресс-релизы Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru