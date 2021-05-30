В Коми за сутки произошло семь пожаров

За прошедшие сутки на территории Республики Коми произошло 7 пожаров.



29 мая в 16:08 в пожарно-спасательную службу города Сыктывкара поступило сообщение о возгорании балка по улице Первомайская. Пожарные подразделения прибыли к месту вызова в течение 4 минут. В 16:33 пожар был ликвидирован. В результате пожара поврежден балок на площади 6 квадратных метров.В тушении пожара были задействованы 8 огнеборцев и 2 пожарные автоцистерны. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

В 14:25 в пожарно-спасательную службу Прилузского района поступило сообщение о возгорании деревянной летней кухни по улице Заречная в п. Вухтым. На момент прибытия пожарных подразделений строение было полностью охвачено огнем. В 15:39 пожар был ликвидирован. В результате пожара уничтожена летняя кухня на площади 40 квадратных метров. В тушении пожара задействованы 9 огнеборцев и 3 единицы техники, в том числе пожарные добровольной пожарной команды. Предварительная причина пожара – неисправность отопительной печи.

В 14:09 в пожарно-спасательную службу города Ухты поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля и хозяйственной постройки по улице Белгородская в пгт. Ярега. Пожарные подразделения прибыли к месту вызова в течение 3 минут. В 15:05 пожар был ликвидирован. В результате пожара поврежден автомобиль и хозяйственная постройка на площади 10 квадратных метров. В тушении пожара задействованы 4 огнеборца и 2 единицы техники. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

В 15:24 в пожарно-спасательную службу Сыктывдинского района поступило сообщение о возгорании деревянной бани по улице Сосновая в д. Койтыбож. Пожарные подразделения прибыли к месту вызова в течение 7 минут. В 18:00 пожар был ликвидирован. В результате пожара повреждена баня на площади 26,5 квадратных метров. В тушении пожара задействованы 8 огнеборцев и 3 единицы техники.

Предварительная причина пожара – неисправность отопительной печи.

В 21:04 в пожарно-спасательную службу города Ухты поступило сообщение о возгорании в квартире многоквартирного жилого дома по адресу: пр. Ленина, д. 41.До прибытия пожарных подразделений из дома самостоятельно эвакуировались 12 человек. Пожарные подразделения прибыли к месту вызова в течение 3 минут. В 21:18 пожар был ликвидирован. В результате пожара повреждена квартира на площади 1 квадратный метр . В тушении пожара задействованы 8 огнеборцев и 3 единицы техники.

Предварительная причина пожара – неисправность электрооборудования.

В 21:46 в пожарно-спасательную службу города Ухты поступило сообщение о возгорании деревянной бани в СОТ «Кедр». На вызов были направлены две единицы пожарной техники и пять человек личного состава. Пожарные подразделения прибыли к месту вызова в течение 7 минут. В 22:07 пожар был ликвидирован. В результате пожара повреждена баня на площади 1 квадратный метр . Предварительная причина пожара – нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации печи.

В 20:08 в пожарно-спасательную службу Вуктыльского района поступило сообщение о возгорании в жилом деревянном доме по улице Гагарина в с. Подчерье. Пожарные подразделения прибыли к месту вызова в течение 3 минут. На момент прибытия пожарных подразделений дом был полностью охвачен огнем. В 03:17 пожар был ликвидирован. В результате пожара поврежден дом на площади 225 м 2 . В тушении пожара задействованы 10 огнеборцев и 3 единицы техники. Предварительная причина пожара – неисправность электрооборудования.