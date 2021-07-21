В Коми увеличился размер пособия для кормящих матерей на покупку продуктов

В Коми увеличили пособие малоимущим кормящим матерям на покупку продуктов. Подробности сообщает пресс-служба регионального Минтруда.

Этот вид государственной социальной помощи в январе-июне текущего года в среднем в месяц получали почти 830 малоимущих кормящих матерей. Кроме того, помощью государства на приобретение продуктов воспользовались более 5 тысяч беременных женщин.

Как сообщили в Министерстве труда, занятости и социальной защиты Коми, в июле пособие малоимущим кормящим матерям увеличено до 676 рублей. При этом новый размер пособия установлен с 1 января 2021 года. Это значит, что получательницы этого вида госсоцпомощи в августе получат ее с перерасчетом с начала года, а в дальнейшем пособие будет предоставляться ежемесячно в новом размере.

По данным Минтрудсоц РК, в первом полугодии текущего года пособие на покупку продуктов в среднем в месяц получали 826 малоимущих кормящих матерей. Расходы республиканского бюджета на эти цели за первое полугодие 2021 года составили 3,4 млн. рублей.

Еще 17,4 млн рублей из бюджета республики было направлено на предоставление пособия на приобретение продуктов еще одной категории жительниц Коми - беременным женщинам.

- Этот вид поддержки предоставляется без учета каких-либо критериев нуждаемости. Пособие на покупку продуктов в размере одной тысячи рублей может получить каждая беременная женщина со сроком беременности не менее 12 недель и состоящая на учёте по беременности и родам в медицинской организации региона. За половину текущего года получательницами пособия на покупку продуктов стали 5050 будущих мам, - отметили в Минтрудсоц РК.

Эти установленные в Коми меры государственной поддержки помогают беременным женщинам разнообразить свой рацион полезными для вынашивания малыша продуктами, а кормящим матерям с невысокими доходами обеспечивать питанием младенца в первые годы его жизни.

Обратиться за назначением пособия на приобретение продуктов беременным женщинам и пособия на покупку продуктов малоимущим кормящим матерям можно в центр социальной защиты населения по месту жительства или месту пребывания или в МФЦ «Мои документы».