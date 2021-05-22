В Коми сотрудники МЧС спасли мужчину, который перевернулся в лодке

Под Сыктывкаром произошла настоящая спасательная операция. Сотрудники МЧС сумели сохранить жизнь человеку. Подробности сообщает пресс-служба ведомства.

21 мая в 18.15 в службу спасения поступил экстренный вызов. За помощью к спасателям обратилась супруга мужчины 1958 года рождения, который перевернулся на лодке на старице реки Вычегда в районе деревни Парчег.

По вызову выдвинулись сотрудники Сыктывкарского поисково-спасательного отряда. По прибытии на место они увидели мужчину, который держался за край лодки. На нем был жилет. Спасатели добрались до него, помогли выбраться из воды и доставили вместе с лодкой к берегу. Мужчину передали бригаде скорой медицинской помощи, после осмотра медиками он от госпитализации отказался.

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