В Коми сотрудники МЧС спасли мужчину, который перевернулся в лодке

В Коми сотрудники МЧС спасли мужчину, который перевернулся в лодке22 мая 2021
Фото: МЧС Коми
К счастью, он соблюдал технику безопасности и был в жилете
Под Сыктывкаром произошла настоящая спасательная операция. Сотрудники МЧС сумели сохранить жизнь человеку. Подробности сообщает пресс-служба ведомства.
21 мая в 18.15 в службу спасения поступил экстренный вызов. За помощью к спасателям обратилась супруга мужчины 1958 года рождения, который перевернулся на лодке на старице реки Вычегда в районе деревни Парчег.
По вызову выдвинулись сотрудники Сыктывкарского поисково-спасательного отряда. По прибытии на место они увидели мужчину, который держался за край лодки. На нем был жилет. Спасатели добрались до него, помогли выбраться из воды и доставили вместе с лодкой к берегу. Мужчину передали бригаде скорой медицинской помощи, после осмотра медиками он от госпитализации отказался.
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22 мая 2021, 13:15
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